Тошич попрощался с болельщиками ЦСКА перед матчем с «Локомотивом»

Полузащитник Зоран Тошич попрощался с болельщиками ЦСКА перед началом домашнего матча 2-го тура российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев вручил сербскому хавбеку серебряную медаль за прошлый сезон, а также подарил новую форму «армейцев».
Напомним, что болельщики ЦСКА подготовили в честь Тошича баннер на сербском языке со словами: «Хвала ти за все, Зоран».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Локомотив».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».