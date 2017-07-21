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Нигматуллин: оборона ЦСКА моложе не становится, а Васин играет ненадёжно

21 июля 2017, пятница. 22:46. Футбол

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ между «железнодорожниками» и ЦСКА (3:1) и заострил внимание на проблемах «армейцев» в обороне.

«ЦСКА был фаворитом встречи, играл дома. Но «Локомотив» полностью переиграл «армейцев» в реализации моментов. «Армейцы» своих моментов не использовали, а гол забили после ошибки вратаря. Абсолютно заслуженная победа, Юрий Сёмин переиграл Виктора Гончаренко.

Провалы в обороне ЦСКА обусловлены отсутствием формально молодых Игнашевича и братьев Березуцких. Оборона моложе не становится, а Виктор Васин играет ненадёжно и даёт возможность соперникам поражать ворота. У Васина ведь данные прекрасные. Мы пересекались на сборах в «Спартаке» из Нальчика, и он перепрыгнул меня в прыжке с места. Но к 28 годам у него очень мало матчей такого формата, серьёзных дерби. Он к основе «армейцев» шёл через команды рангом ниже, где цена ошибки не так высока. Остаётся надеяться, что за счёт таких ляпов он наберёт форму.

Игра «Локомотива» вызвала только оптимизм. Сёмин идёт правильным путем. Звёзд у «железнодорожников» немного — пожалуй, только Ари. Но я большего жду от Алексея Миранчука. Два молодых воспитанника в лице Баринова и Лысова себя хорошо проявили. Это правильный вектор развития. Не искать дорогостоящих игроков на разных рынках, а подводить своих воспитанников», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Булыкин: Васин проявил себя не лучшим образом в эпизоде с голом Ари
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА ФК Локомотив Виктор Васин Руслан Нигматуллин
Новости. Футбол
21 июля 2017, пятница
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