Лысов: против М. Фернандеса очень сложно играть

Нападающий «Локомотива» Михаил Лысов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РФПЛ с ЦСКА (3:1). Юный форвард дебютировал в основе «железнодорожников», и ему на фланге противостоял защитник Марио Фернандес.
«До сих пор не могу поверить, что дебютировал в основе „Локомотива“ в матче с ЦСКА! Очень благодарен, что мне дали такой шанс. Впервые вышел в старте против такого соперника. Нервничал.
Против Марио Фернандеса очень сложно играть. В начале игры ребята по команде подбодрили. Тогда волнение ушло, и я втянулся в игру. Мы верили в победу, бились друг за друга и сделали всё, что от нас просил тренер. На поле была одна команда», — сказал Лысов в интервью клубной пресс-службе.
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