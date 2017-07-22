«Ливерпуль» обыграл «Лестер» в финале Premier League Asia Trophy

«Ливерпуль» одержал победу над «Лестер Сити» в финале товарищеского турнира Premier League Asia Trophy, который прошёл в Гонконге. Решающая встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу красных.
На 12-й минуте форвард «лис» Ислам Слимани открыл счёт после фланговой подачи Кристиана Фукса. Спустя восемь минут Мохамед Салах восстановил равенство — египтянин получил красивую передачу от Филиппе Коутиньо и головой отправил мяч в ворота. В конце первого тайма Коутиньо обводящим ударом принёс «Ливерпулю» победу.
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