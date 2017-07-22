Юрченко: «Краснодар» силён мощной атакой, ожидаем зрелищного матча

Голкипер «Тосно» Давид Юрченко в интервью клубной пресс-службе поделился ожиданиями от гостевого матча второго тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Вратарь «Тосно» ожидает зрелищной игры, хорошего футбола и отмечает силу атаки соперника.
«Будет приятно сыграть на одном из лучших стадионов страны. „Краснодар“ силён мощной атакой. Ожидаем зрелищного матча и хорошего футбола», — заявил Юрченко.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Тосно». Начало встречи — в 20:00 мск.
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