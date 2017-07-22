Тьяго Мотта: Неймар? В Париже всегда рады великим игрокам и чемпионам

Полузащитник «ПСЖ» Тьяго Мотта прокомментировал информацию о возможном переходе в парижский клуб нападающего «Барселоны» Неймара.
«Великим игрокам и чемпионам всегда рады в Париже, и мы будем очень рады, если Неймар перейдёт. Безусловно, «Барселона» не хочет терять такого чемпиона, это вполне естественно», — цитирует Мотту сайт журналиста Альфредо Педуллы.
По последней информации, Неймар согласовал контракт с «ПСЖ» с зарплатой около € 30 млн в год. Теперь парижанам для осуществления трансфера придётся выплатить «Барселоне» отступные за бразильца в размере € 222 млн.
Источник: Неймар согласовал контракт с «ПСЖ» с зарплатой около € 30 млн в год