Кришито: судья играет за «Рубин»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито в перерыве матча второго тура российской Премьер-Лиги с «Рубином» высказал недовольство судейством.
«У них в составе 12 человек. Судья играет за „Рубин“. Что не получается и как исправить положение? Надо просто больше натиска, не хватает натиска впереди. Надо больше действовать в атаке», — заявил итальянский футболист в эфире телеканала «Наш футбол».
После первого тайма «Зенит» на своём поле проигрывает со счётом 0:1. Единственный гол в конце первого тайма забил Рифат Жемалетдинов.
Встреч обслуживает Владимир Сельдяков из Балашихи.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».