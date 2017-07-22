Дубль Дриусси принёс «Зениту» волевую победу над «Рубином»

«Зенит» победил «Рубин» в матче второго тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1. Сине-бело-голубые провели первую игру на новом стадионе под руководством итальянца Роберто Манчини.
На добавленной к первому тайму минуте Сергей Рыжиков вынес мяч далеко вперёд, Максим Канунников поборолся в воздухе и сделал скидку к штрафной, а там Рифат Жемалетдинов убежал от Луиша Нету, выскочил на ворота и пробил Андрея Лунёва.
В начале второй половины игры хозяева отыгрались — Далер Кузяев с фланга вырезал подачу на дальний угол вратарской, Александр Кокорин головой скинул мяч в центр, откуда Себастьян Дриусси без помех поразил ворота «Рубина» — это его дебютный гол в составе «Зенита». На 91-й минуте аргентинский форвард оформил дубль и принёс санкт-петербургской команде победу.
Видео голов можно посмотреть в «Твиттере».