Бышовец: у «Зенита» новые лидеры в лице Паредеса и Дриусси

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал итоги матча второго тура РФПЛ «Зенит» — «Рубин», в котором питерцы одержали волевую победу (2:1).
«Игра оставила хорошие впечатления. «Зенит», атакуя, оставлял много пространства сзади, что позволяло «Рубину» контратаковать. Понравилось, что у питерцев появились новые лидеры: Леандро Паредес – в центре поля и Себастьян Дриусси – в атаке. Последний очень хорошо сыграл в решающий момент в игре на опережение и в реализации.
Артём Дзюба – зависимый игрок, и в первом тайме у «Зенита» не очень получалось доставлять до него мячи. Поэтому оценивать игру Артёма сегодня очень сложно. А Александр Кокорин неплохо двигался, просто не удавалось выйти на ударную позицию.
Второй тайм «Рубина» с «Краснодаром» и игра с «Зенитом» оставляют положительные эмоции. У Курбана Бердыева очень хороший подбор игроков. Думаю, казанским болельщикам не надо драматизировать по поводу второго подряд поражения. Потенциал у команды большой», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.