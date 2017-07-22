Канунников: какой «Спартак»? Вы же видите, я за «Рубин» выхожу!

Нападающий «Рубина» Максим Канунников после поражения в выездном матче 2-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:2) ответил на слухи о своём переходе в московский «Спартак».
«Какой „Спартак“? Вы же видите, я за „Рубин“ выхожу!» — цитирует Канунникова «Татар-Информ».
Ранее СМИ сообщили, что трансфер 26-летнего игрока может обойтись красно-белым в € 1 млн. При этом руководство «Спартака» выплатит до € 4 млн подъёмных агенту футболиста Павлу Андрееву.
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча с «Зенитом» отказался отвечать на вопрос об уходе Канунникова.
Бердыев: нужно ещё немного времени, чтобы «Рубин» заиграл так, как я хочу