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Фурсенко: Кокорин, на мой взгляд, лучший игрок матча «Зенит» — «Рубин»

23 июля 2017, воскресенье. 00:42. Футбол

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы над «Рубином» (2:1) в домашнем матче 2-го тура РФПЛ и выделил форварда Александра Кокорина.

«Матч получился шикарным, но очень нервным. Первый домашний матч накладывает обязательства. Ребята все постарались, но Кокорин, на мой взгляд, лучший игрок матча. Несмотря на град, команды играли в комфортных условиях благодаря крыше. Вообще, этот стадион – подарок болельщикам. Такие арены значительно поднимают уровень футбола. Уже 200 тысяч «Санкт-Петербург» принял. Он удобен как для боления, так и для общения.

Газон? Иногда ностальгируем по газону на «Петровском». Здесь тоже неплохой, но местами оставляет желать лучшего. Но это дело поправимое», — цитирует Фурсенко «Матч ТВ».

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Источник: Матч ТВ Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Рубин Александр Кокорин Сергей Фурсенко Стадион «Крестовский»
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