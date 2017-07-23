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«Уфа» – «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 15:00

23 июля 2017, воскресенье. 09:14. Футбол

23 июля в Уфе на стадионе «Нефтяник» состоится матч второго тура РФПЛ между «Уфой» и «Спартаком». Встреча начнётся в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Спартак».

Встречу 23.07.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим.

Ранее команды встречались друг с другом шесть раз. Три раза победу праздновали футболисты «Спартака», один раз матч завершился вничью, два раза сильнее оказывались игроки «Уфы». Последняя встреча между ними состоялась в апреле 2017 года и завершилась победой «Спартака» со счётом 3:1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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