Вальверде: «Барселоне» не обойтись без Неймара

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от победы в матче Международного кубка чемпионов с «Ювентусом» (2:1). Дубль оформил Неймар, который, по слухам, может перейти в «ПСЖ».
«Мы пытались владеть инициативой и играть как одно целое. „Барселона“ хотела доминировать на протяжении всего матча, несмотря на силу соперника. Мы находимся в той фазе, когда каждая сыгранная минута увеличивает уверенность в команде. Я вижу в победе над „Ювентусом“ много позитивного.
«Барселоне» не обойтись без Неймара. Мы хотим, чтобы он был с нами, и мы знаем, какое влияние он оказывает на игру команды. Это очевидно», — цитирует тренера Goal.
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