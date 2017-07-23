Клопп: игра «Ливерпуля» в обороне не нравится мне уже сейчас

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от победы над «Лестер Сити» в финале товарищеского турнира Premier League Asia Trophy, который прошёл в Гонконге. Решающая встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу красных.
«Две игры, две победы — это самое приятное. Но вы наверняка заметили, что команда тяжеловата, потому что игроки находятся не в оптимальной форме. Мы плохо начали матч и пропустили первыми, но вернулись в игру и в оставшееся время доминировали на поле.
Мне понравилось всё, что я видел, потому что «Ливерпуль» играл в хороший футбол. Но над игрой в обороне придётся много работать, она не нравится мне уже сейчас. Я понимаю, что сезон ещё не начался, но с этой проблемой нужно разобраться», — цитирует Клоппа Sky Sports.