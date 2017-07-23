Побегалов: против «Шинника» в ФНЛ выходят, извиняюсь, люди не с пивзавода

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов поделился впечатлениями от выездного матча 3-го тура ФНЛ с клубом «Ротор-Волгоград» (3:1).
«Не очень качественно начали игру. А как только выровняли, как ушат холодной воды получили – пропустили гол. К счастью, ребята смогли взять себя в руки и наладить более-менее организованную системную игру, итогом которой стали три забитых гола.
Наша задача – играть при организации обороны так, чтобы у наших ворот было не то что минимум, а вообще не было моментов. Это задача-максимум, выполнить её тяжело. Против нас выходят люди не с пивзавода, извиняюсь за такое сравнение. Тот же «Ротор» располагает хорошим исполнительским мастерством, поэтому наказывал нас за шероховатости», — цитирует Побегалова сайт ФНЛ.
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