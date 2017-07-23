«Уфа» — «Спартак»: Глушаков остался в запасе, Петкович сыграет с первых минут

Стал известен стартовый состав «Спартака» на гостевой матч второго тура российской Премьер-Лиги с «Уфой».
На скамейке запасных у красно-белых встречу начнёт полузащитник Денис Глушаков. С первых минут сыграет новичок чемпионов России защитник Марко Петкович. Пропустит матч нападающий Луис Адриано.
«Спартак»: Ребров, Петкович, Джикия, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Тимофеев, Попов, Бакаев, Промес, Зе Луиш.
Запасные: Селихов, Максименко, Тигиев, Щербаков, Кутепов, Ещенко, Ананидзе, Глушаков, Леонтьев, Самсонов, Мельгарехо, Давыдов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Спартак». Начало в 15:00 мск.