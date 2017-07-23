ЦСКА вернулся к варианту с приобретением кенийского форварда Олунги

ЦСКА вновь заинтересовался нападающим Майклом Олунгой, который выступает в Китае за «Гуйчжоу Чжичэн», информирует Nairobi News. «Армейцы» уже рассматривали вариант с кенийским футболистом в январе этого года, но в итоге игрок, тогда выступавший за шведский «Юргорден», выбрал китайскую команду.
Сообщается, что сейчас помимо ЦСКА Олунгой интересуются «Галатасарай», «Лион» и клуб из Бельгии. Все они контактировали с «Гуйчжоу Чжичэн» по поводу трансфера 23-летнего форварда.
В нынешнем сезоне чемпионата Китая Олунга провёл девять матчей и забил два гола.