Видео: грубая результативная ошибка Траппа в матче «ПСЖ» с «Тоттенхэмом»

Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп на 18-й минуте матча с «Тоттенхэм Хотспур» в Международном кубке чемпионов сделал грубую ошибку, которая привела ко второму голу лондонской команды.
Пытаясь выбить мяч из штрафной площади, Трапп попал в набегавшего на него полузащитника «шпор» Эрика Дайера, и мяч от ноги англичанина залетел в ворота «парижан». В итоге «Тоттенхэм» обыграл «ПСЖ» со счётом 4:2. Помимо Дайера, за лондонцев отличились Кристиан Эриксен, Тоби Алдервейрелд и Гарри Кейн. В составе французов забивали Эдинсон Кавани и Хавьер Пасторе.
Видео ошибки Траппа можно посмотреть в «Твиттере».