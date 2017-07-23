«Депортиво» хочет вернуть Лукаса Переса и предлагает ему контракт на 10 лет

«Депортиво» хочет вернуть в свои ряды нападающего лондонского «Арсенала» Лукаса Переса. Как сообщает AS со ссылкой на DXT Campeón, испанский клуб предлагает 28-летнему форварду десятилетний контракт. Кроме того, после завершения карьеры Лукас Перес сможет занять пост технического секретаря «Депортиво».
Напомним, Лукас Перес перешёл в «Арсенал» из «Депортиво» летом прошлого года за € 20 млн. В составе «канониров» он провёл 21 матч и забил семь мячей.
Его контракт с английским клубом истекает летом 2020 года.
Лукас Перес: год был трудным, поскольку я заслуживал больше играть за «Арсенал»