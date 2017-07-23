Аллегри: Неймар и Месси – лучшие игроки мира

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Барселоны» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась в американском городе Ист-Рутерфорд и завершилась победой каталонцев со счётом 2:1. В составе испанской команды дубль на свой счёт записал Неймар.
«Неймар и Месси – лучшие игроки мира. «Барселона» технически сильна и сейчас находится в лучшей форме по сравнению с «Ювентусом». Нам было трудно противостоять каталонцам, но это была лишь первая игра. Теперь мы вернёмся в Италию и будем готовиться к матчу за Суперкубок страны с «Лацио», который состоится 13 августа», — цитирует Аллегри сайт журналиста Ди Марцио.
Посмотреть голы Неймара можно в «Твиттере».
Дубль Неймара помог «Барселоне» выиграть у «Ювентуса»