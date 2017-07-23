Коларов: как выкладывался на 100% за «Лацио», так же буду выступать и за «Рому»

Новичок «Ромы» Александар Коларов прокомментировал переход в новый клуб, а также рассказал об отношении к «Лацио», за который он выступал с 2007 по 2010 год.
«Я очень рад быть здесь. Спортивный директор Мончи был очень важен в этой сделке – мы пришли к соглашению буквально за две минуты. Моя цель – побеждать в каждой игре, для этого я буду выкладываться в каждом матче на все 100%. Продолжал ли я следить за Серией А после ухода из «Лацио»? Да, потому что в «Сити» было много бывших представителей клубов чемпионата Италии, так что я следил за Серией А каждое воскресенье.
Что касается «Лацио», я не хочу и не могу отвернуться от своего прошлого, но теперь я игрок «Ромы». И как я раньше выкладывался на 100% за «Лацио», так же буду выступать и за «Рому». Игра в «Лацио» была прекрасным опытом, но пока я здесь, они будут моими соперниками», — цитирует Коларова Football Italia.
Болельщики «Лацио» во время товарищеского матча с клубом СПАЛ (2:0) адресовали оскорбительный баннер Коларову, назвав его «паразитом». В Италии таким образом обычно называют предателей.