Сухов: «Уфа» заслужила ничью в матче со «Спартаком»

Защитник «Уфы» Александр Сухов прокомментировал результат домашнего матча второго тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0).
«100-й матч за „Уфу“? Ощущения обычные, рад, что провёл столько игр, что так долго здесь играю.
Конечно, «Спартак» владел небольшим преимуществом, моментов у них побольше было, но у нас тоже были хорошие подходы и моменты. Наверное, хорошо, что так всё закончилось, с одной стороны. С другой стороны, думаю, мы заслужили эту ничью", — приводит слова Сухова интернет-издание Rusfootball.
Кротов: игра со «Спартаком» была интересная, «Уфа» рада, что набрала очки