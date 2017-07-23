«Динамо» — «Урал» — 0:1. Видеообзор матча

В матче второго тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» принимало екатеринбургский «Урал».
Встреча завершилась победой «Урала» со счётом 1:0. Единственный гол на 89-й минуте забил вышедший на замену Георгий Чантурия. После розыгрыша углового игрок получил мяч на фланге и сделал кручёную подачу, в результате чего мяч, никого не коснувшись, влетел под дальнюю штангу ворот Антона Шунина.
В следующем туре «Динамо» 29 июля сыграет в гостях с «Ахматом», а «Урал» в тот же день примет «Уфу».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте «Урала».