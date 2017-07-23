«Ахмат» выиграл у «Ростова» благодаря голу Садаева

«Ростов» проиграл «Ахмату» в матче второго тура РФПЛ. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На 54-й минуте Ризван Уциев выполнил подачу с углового, мяч заметался по штрафной и отскочил от Андрея Семёнова к Зауру Садаеву, который не сумел пробить в падении через себя, но тут же поднялся и поразил дальний угол.
В двух турах РФПЛ «Ахмат» набрал шесть очков, в активе «Ростова» один балл.
Видео доступно на официальной странице РФПЛ в «Твиттере».
«Ростов» потерпел первое домашнее поражение в РФПЛ со 2 мая 2015 года