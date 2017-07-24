Монтелла намекнул, что Бакка уйдёт из «Милана» в ближайшее время

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла объяснил, почему нападающий команды Карлос Бакка не принял участия в последнем товарищеском матче с «Баварией» (4:0) и не попал в состав на первый выездной матч Лиги Европы с румынским клубом «Университатя», который состоится 27 июля.
«Я не наигрывал Бакку, поскольку он не выйдет на поле и в матче Лиги Европы в следующий четверг. Очевидно, что такой выбор был сделан в связи с будущими трансферными ходами», — цитирует Монтеллу Goal.
Ранее сообщалось, что Бакка близок к переходу в «Марсель». 30-летний футболист, перешедший в «Милан» летом 2015 года из «Севильи», в прошлом сезоне забил 13 голов в 32 матчах итальянского чемпионата.
«Марсель» достиг соглашения с Баккой и хочет арендовать его с опцией выкупа