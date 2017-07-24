Даудов: в «Ахмате» все как один бьются самоотверженно для достижения результата

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу грозненцев над «Ростовом» (1:0) в матче 2-го тура РФПЛ.
«Мне довелось лично присутствовать на ростовском стадионе и стать очевидцем нашей победы. В двух матчах начавшегося чемпионата наша команда набрала максимальное количество очков. При этом радует, что равнодушных на поле нет: все как один бьются самоотверженно для достижения результата. Новый сезон только начался, впереди много ответственных поединков. Желаю коллективу команды сохранить заданный темп и волю к победе!» — написал Даудов на своей странице в «Инстаграме».
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