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Моуринью: де Хеа на 100 процентов останется в «Манчестер Юнайтед»

24 июля 2017, понедельник. 07:49. Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что голкипер Давид де Хеа точно останется в команде наследующий сезон.

«Могу гарантировать, что он не уйдёт этим летом. Мне кажется, ему будет очень трудно уйти. Он очень честный, прямой парень. С ним связывались другие клубы. Мы, в свою очередь, долгое время были закрыты для переговоров.

Я всегда чувствую, когда игрок хочет уйти. В таком случае я не люблю их останавливать, ведь вы не сможете получить от такого футболиста всего, чего хотите. Поэтому мы стали открыты для переговоров, но потом прекратили их, поскольку я увидел, что Давид счастлив в Манчестере. Он сосредоточен, работает лучше, чем когда-либо, и на 100 процентов остается с нами", — приводит слова Моуринью официальный сайт «МЮ».

Источник: «Реал» сделает «МЮ» новое предложение по де Хеа
Источник: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед" Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Давид де Хеа Жозе Моуринью
Новости. Футбол
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