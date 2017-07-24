Моуринью: де Хеа на 100 процентов останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что голкипер Давид де Хеа точно останется в команде наследующий сезон.
«Могу гарантировать, что он не уйдёт этим летом. Мне кажется, ему будет очень трудно уйти. Он очень честный, прямой парень. С ним связывались другие клубы. Мы, в свою очередь, долгое время были закрыты для переговоров.
Я всегда чувствую, когда игрок хочет уйти. В таком случае я не люблю их останавливать, ведь вы не сможете получить от такого футболиста всего, чего хотите. Поэтому мы стали открыты для переговоров, но потом прекратили их, поскольку я увидел, что Давид счастлив в Манчестере. Он сосредоточен, работает лучше, чем когда-либо, и на 100 процентов остается с нами", — приводит слова Моуринью официальный сайт «МЮ».