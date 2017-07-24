Дзагоев и Игнашевич отправились с ЦСКА на матч Лиги чемпионов с АЕК

Московский ЦСКА вылетел на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с греческим клубом АЕК. В заявку из 20 человек были включены защитник Сергей Игнашевич, который в текущем сезоне из-за повреждения на поле ещё не выходил, и полузащитник Алан Дзагоев. Последний получил травму в матче с «Локомотивом» (1:3).
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
вратари Игорь Акинфеев, Илья Помазун;
защитники Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников, Никита Чернов, Виктор Васин, Сергей Игнашевич;
полузащитники Понтус Вернблум, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр Макаров, Георгий Миланов, Бибрас Натхо, Константин Кучаев;
нападающие Витиньо, Тимур Жамалетдинов, Аарон Оланаре, Фёдор Чалов.
Матч АЕК – ЦСКА состоится 25 июля. Начало – в 20:30 мск.