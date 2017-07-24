Лам: у Киммиха есть все предпосылки стать моим преемником на правом фланге

Бывший капитан мюнхенской «Баварии» Филипп Лам адресовал слова похвалы полузащитнику команды Джошуа Киммиху. Лам считает, что футболист сборной Германии способен с успехом заменить его на позиции правого защитника.
«У Киммиха есть все предпосылки стать моим преемником на правом фланге. На каждой тренировке можно видеть его стремления», — приводит слова Лама tz.
Ранее председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что рассматривает Киммиха в качестве замены Ламу. Слова Румменигге очень не понравились защитнику мюнхенцев Рафинье.