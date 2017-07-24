Фабрегас: отлично себя чувствую и знаю, чего Конте хочет от меня

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас рассказал, как проходит подготовка к предстоящему сезону, и поведал о своём функциональном состоянии.
«В прошлом сезоне из-за календаря без Лиги чемпионов и из-за того, что мы рано вылетели из Кубка лиги, мы были хорошо готовы физически большую часть сезона и избежали многих матчей в середине недели. Тренеру не пришлось делать много изменений, и я, Миши и Виллиан заплатили за это. Нам просто нужно было продолжать работать и ждать своего шанса, что мы все и сделали.
Думаю, главный тренер сказал себе, что впереди длинный сезон с огромным количеством матчей, и нужно, чтобы все игроки были готовы, когда понадобятся ему. Я отыграл уже 15 сезонов. То, что произошло в прошлом сезоне, не надломило меня, и я справился с этим. Я готов к конкуренции с кем угодно. Я отлично себя чувствую, я очень хорошо понимаю философию главного тренера и знаю, чего он хочет от меня. Я знаю, что я должен делать, чтобы помочь команде", — цитирует Фабрегаса пресс-служба лондонского клуба.