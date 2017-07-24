Дьяков принял участие в победном матче «Сивасспора» над «Сумгаитом»

Турецкий «Сивасспор», цвета которого защищает бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков, в контрольном матче обыграл азербайджанский «Сумгаит» — 4:0. Российский защитник принял участие в победном поединке, появившись на поле в основном составе.
Счёт в матче на 12-й минуте открыл Леандро Барриос, а в начале второго тайма отличился Галип Гюзел. На 70-й минуте почин одноклубника поддержал Март Хакан, а установил окончательный результат Серхат Мутлу – 4:0.
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