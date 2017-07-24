Президент «Баварии» считает слабостью трату больших денег на покупку звёзд

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс в очередной раз высказал свою позицию относительно комплектования и формирования состава команды. Хёнесс вновь подчеркнул, что не приемлет больших затрат на покупку звёзд,
«Я никогда не понимал того, что клуб должен хорошо работать только в те моменты, когда тратит много денег во время трансферного окна. Это признак слабости, когда я должен тратить много денег и ничего не достигать. Лучшим является не самый дорогостоящий игрок, а тот, кто наиболее полезен на поле. Пoэтому „Бавария“ должна найти свой собственный путь», — цитирует Хёнесса Sport Bild.
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