Анчелотти: Мората — совершенный нападающий, «Челси» купил хорошего игрока

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал переход Альваро Мораты в «Челси». Специалист знаком с испанцем по работе в «Реале».
«Челси» сделал хорошее приобретение. Это совершенный нападающий. Мората может играть на разных позициях. У меня он был центральным нападающим, иногда действовал с краю, на любых позициях. Он действительно хороший форвард, который работает на команду. Это потрясающий игрок с потрясающим ударом. В своё время в «Реале» он делал невероятные вещи, я желаю ему всего хорошего в этом сезоне», — цитирует Анчелотти Daily Mail.
Мората провёл первую тренировку в качестве игрока «Челси»