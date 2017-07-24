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Гендиректор «Динамо»: рассчитываем на 600 млн рублей, обещанные банком ВТБ

24 июля 2017, понедельник. 15:15. Футбол

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьёв прокомментировал информацию, согласно которой при передаче контрольного пакета акций футбольного клуба «Динамо» ВФСО представитель ВТБ обещал выплатить клубу разовую премию в 600 млн рублей, но средства до сих пор не были перечислены.

«Действительно, на заседании президиума центрального совета общества „Динамо“, на котором рассматривался вопрос о передаче акций клуба обществу „Динамо“, представитель банка ВТБ озвучил готовность банка дополнительно перечислить „Динамо“ 600 млн рублей по спонсорскому договору. Эти договорённости не были оформлены документально, так как это уже было 30 декабря и подготовить документы было просто нереально. Конечно, мы на эти деньги рассчитываем и с этими средствами связываем выплату бонусов игрокам», — сказал Муравьёв в интервью «Чемпионату».

ВТБ не выплатил «Динамо» 600 млн рублей, обещанные за выход в РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Динамо Москва Евгений Муравьёв
Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
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