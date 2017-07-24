РФС запретил «Рубину» регистрировать новых игроков

21 июля состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором было вынесено решение запретить «Рубину» регистрировать новых футболистов по причине задолженностей перед Динияром Билялетдиновым и Ильзатом Ахметовым.
«Удовлетворить заявление Динияра Билялетдинова и Ильзата Ахметова в отношении МАУ «ФК «Рубин» о выплате задолженности по трудовому договору с учётом уточнения требований в полном объёме. Обязать МАУ «ФК «Рубин» выплатить футболистам проценты за задержку выплаты заработной платы. Обязать МАУ «ФК «Рубин» компенсировать футболистам расходы на представителя. Применить к МАУ «ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — говорится на официальном сайте РФС.