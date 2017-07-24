Карпин: спасибо «Матч ТВ», но в последнее время я заскучал по большому футболу

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин принял решение взять паузу в телевизионной карьере и вернуться в большой футбол. 31 июля — последний рабочий день Карпина на телеканале.
«Огромное спасибо телеканалу «Матч ТВ» за предоставленную возможность попробовать себя в роли главного редактора футбольных трансляций. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер. Ещё я хотел бы добавить, что благодаря работе на «Матч ТВ» я имел возможность анализировать абсолютно все матчи чемпионата, что не всегда удается главному тренеру команды. Полученный опыт наверняка поможет мне в будущем», – заявил Карпин.
Специалист добавил, что это решение далось ему нелегко, но, посоветовавшись с семьей, он понял, что надо взять перерыв, после которого он будет готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в футболе.
«Мы с самого начала понимали, что Карпин рано или поздно вернётся в футбол. Он большой специалист и неоднократно доказывал свой профессионализм как игрок, тренер и главный редактор футбольных трансляций. По-прежнему планируем его привлекать в качестве эксперта и, надеюсь, тренера одной из команд. Карпин – многогранная личность, и к каждой задаче на телеканале он подходил с полной ответственностью и никогда не подводил коллег», – отметил генеральный директор «ГПМ Матч» Дмитрий Гранов.