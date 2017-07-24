Семеду: не разговаривал с Роналду по поводу трансфера в «Барсу», не было времени

Новичок «Барселоны» Нелсон Семеду рассказал, что перед переходом в каталонский клуб не советовался с партнёром по сборной Португалии и форвардом «Реала» Криштиану Роналду. Также 23-летний защитник поделился впечатлениями от первых дней в «Барселоне».
«Я не разговаривал с Роналду по поводу трансфера, у меня не было на это времени.
Пока что я провёл с новыми партнёрами по команде лишь три дня, но, должен признаться, для меня адаптироваться в «Барселоне» будет легко. Я пришёл сюда работать и помогать команде, а последнее слово будет за тренером. Пока что я не вижу себя игроком стартового состава", — цитирует Семеду Football Espana.
Семеду подписал контракт с «Барселоной»