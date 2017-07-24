Де Бур: у «Кристал Пэлас» есть свой Неймар

Новый главный тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур сравнил полузащитника «орлов» Уилфрида Заха с форвардом «Барселоны» Неймаром.
«У Заха уникальная техника, я бы сравнил его с Неймаром. Он очень быстрый и резкий, у него волшебные ноги. Заха обладает редким качеством — он может работать с мячом на максимальной скорости так же уверенно, как и в обычном темпе. Заха это умеет. Если его и сравнивать с кем-то, то именно с Неймаром», — цитирует тренера Sportsmole.
Заха забил 7 мячей и отдал 9 голевых передач в 35 матчах минувшего сезона АПЛ.