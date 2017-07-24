Источник: «Зенит» и Маурисио договорились о расторжении контракта

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио расторг соглашение с клубом из Санкт-Петербурга по обоюдному согласию сторон и получил статус свободного агента, утверждает журналист Goal Brazil Бруно Андраде на своей странице в социальной сети «Твиттер».
По данным источника, Маурисио не намерен возвращаться в Бразилию, при этом заинтересованность в переходе игрока выражают несколько клубов из Европы.
Маурисио перешёл в «Зенит» в 2016 году. Действующий контракт 28-летнего футболиста с питерцами рассчитан до 2019 года.
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