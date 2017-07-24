«Эвертон» увеличил предложение «Суонси» за Сигурдссона до £ 45 млн

«Эвертон» сделал очередную попытку приобрести полузащитника «Суонси Сити» Гилфи Сигурдссона. «Ириски» увеличили сумму предложения с £ 40 млн до £ 45 млн (с € 45 млн до € 50 млн), утверждает Sky Sports.
Ранее «Суонси» отклонил несколько предложений «Эвертона» и сообщил, что хочет за Сигурдссона £ 50 млн (€ 55 млн). Сообщается, что новое предложение команды Рональда Кумана подразумевает выплату £ 40 млн сразу и £ 5 млн — в виде различных бонусов.
Действующий контракт Сигурдссона с «Суонси» истекает летом 2020 года.
«Эвертон» предложил за Сигурдссона £ 40 млн и уверен, что переход состоится