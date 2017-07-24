Менди: я с самого начала хотел перейти именно в «Манчестер Сити»

Защитник Бенжамен Менди, который накануне покинул «Монако» и перешёл в «Манчестер Сити», поделился впечатлениями от трансфера. 23-летний футболист подписал пятилетний контракт и будет играть за «Манчестер Сити» под 22-м номером.
«Я очень горжусь тем, что попал в „Сити“. Именно этого я хотел с самого начала. Как только сезон закончился, я поговорил со своей семьёй и сразу понял, что хочу присоединиться к «Манчестер Сити». Я был очень рад этой возможности.
Думаю, я отлично впишусь в команду. Некоторых игроков «Сити» я знаю уже несколько лет, а проблем с адаптацией у меня никогда и нигде не было", — цитирует Менди сайт «Ман Сити».
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