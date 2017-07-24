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Моуринью — Бэйлу: я не могу купить тебя, ведь ты ничего не говоришь

24 июля 2017, понедельник. 22:47. Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем с «Реалом» (1:1, 2:1 по пенальти) в Международном кубке чемпионов в подтрибунном помещении поприветствовал полузащитника мадридской команды Гарета Бэйла.

Как пишет AS, Моуринью в шутку сказал валлийцу: «Я не могу купить тебя, ведь ты ничего не говоришь». Этим летом появлялись слухи, что «МЮ» может попытаться приобрести Бэйла, но они быстро утихли, так как «Реал» решил сохранить одного из своих лидеров.

Видео встречи Моуринью и Бэйла можно посмотреть в «Твиттере».

Моуринью: никогда не чувствовал за Бэйлом и Роналду желания уйти из «Реала»
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Теги
Манчестер Юнайтед ФК Реал Мадрид Гарет Бэйл Жозе Моуринью
Новости. Футбол
24 июля 2017, понедельник
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