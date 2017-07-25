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Тарасов: запас прочности «Локомотива» заключается в командном духе

25 июля 2017, вторник. 00:52. Футбол

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал победу над ЦСКА (3:1) в матче 2-го тура РФПЛ.

«У нас хорошее настроение, все на позитиве. Но не надо забывать, что прошло всего два тура. Поспешные выводы делать не стоит, ведь впереди ещё целый чемпионат. На нас повлиял Суперкубок, в том матче мы потерпели очень обидное поражение от „Спартака“. Считаю, мы не должны были проигрывать, и это нас взбодрило. После этого стали сплочённо играть.

Первый матч сыграли на усталости, сделали выводы и подошли к ЦСКА с боевым настроем. Помнили о последнем поражении от „армейцев“, поэтому мотивация была запредельная. Наш запас прочности заключается в командном духе. У нас есть проблемы с составом, выходил тот же дебютант Лысов, что могло расслабить ЦСКА. Но мы выполнили установку тренера и смогли выиграть», — сказал Тарасов в эфире программы «Футбол России».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Локомотив ФК Спартак Дмитрий Тарасов
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