Тарасов: поиграть в Европе — интересный вызов, потерять в деньгах не боюсь

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, начались ли переговоры с клубом о продлении контракта, истекающего через год, и отметил, что с радостью попробовал бы свои силы за рубежом, если бы поступило предложение.
«Мой контракт с „Локомотивом“ заканчивается следующим летом. Остаётся год. Пока никаких разговоров нет. Буду ждать. Сейчас рано говорить о мыслях о смене клуба. Я игрок „Локомотива“ и надеюсь остаться таковым в дальнейшем.
Предложений из Европы у меня не было. Думаю, если бы были, я бы поехал и попробовал свои силы там. Я не боюсь потерять в деньгах. Это интересный вызов. На месте игроков, у которых есть такие предложения, я бы соглашался. Думаю, мне было бы комфортно в Германии и Англии. Это мои любимые чемпионаты, я их смотрю», — сказал Тарасов в эфире программы «Футбол России».