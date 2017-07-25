Тарасов: у «Локомотива» чемпионские амбиции

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил перспективы московской команды, одержавшей две победы в двух стартовых матчах нынешнего розыгрыша РФПЛ.
«Конечно, пока рано о чём-то говорить, но любая команда уровня „Локомотива“, „Зенита“, „Спартака“ и ЦСКА хочет стать чемпионом. Поэтому у нас такие амбиции, и мы к этому идём. Думаю, сейчас „Зенит“ очень хорошо укомплектован, и в этом плане их никто в России не превосходит. С ними можно бороться за счёт командных действий, характера и фарта», — сказал Тарасов в эфире программы «Футбол России».
Тарасов: запас прочности «Локомотива» заключается в командном духе