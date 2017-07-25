«Наполи» предложил € 26 млн за 25-летнего голкипера «Реала Сосьедад»

«Наполи» заинтересован в приобретении голкипера «Реала Сосьедад» Херонимо Рульи. Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, за 25-летнего голкипера неаполитанцы предложили € 26 млн. Ранее испанцы отклонили предложение «Наполи» в размере € 20 млн.
По информации источника, клуб из Сан-Себастьяна не спешит продавать голкипера, так как рассчитывает на активацию клаусулы в размере € 40 млн.
В минувшем сезоне Херонимо Рульи провёл 44 матча в клубных турнирах и пропустил 63 мяча. В составе «Реала Сосьедад» он провёл 107 матчей.