Мата приступил к тренировкам в преддверии матча с «Барселоной»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата, который из-за повреждения пропустил последние контрольные матчи манкунианцев, приступил к тренировкам. Об этом сообщает пресс-служба «МЮ».
Хуан Мата получил травму во встрече с «Реалом Солт-Лейк» (2:1) и был вынужден пропустить победные матчи над «Манчестер Сити» (2:0) и «Реалом» — 1:1 (2:1) по пенальти.
Испанец пока работает индивидуально, под присмотром врачей, но должен набрать форму к товарищескому матчу с «Барселоной», который состоится 27 июля в рамках Международного кубка чемпионов.
Таблицу Кубка чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
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