Адлер раскритиковал клубы, тратящие большие деньги на покупку игроков

Бывший голкипер «Гамбурга» Рене Адлер, перешедший на правах аренды в «Майнц», раскритиковал те клубы, которые тратят огромные суммы на приобретение футболистов, после чего платят им очень высокую зарплату. Адлер считает это неприемлемым развитием в футболе.
«Такие суммы больше нельзя называть нормальными. Они никоим образом не соответствуют тому, что показывают футболисты на поле. Всё это похоже на игру с деньгами», — приводит слова Адлера интернет-портал Goal.
Ранее президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс назвал слабостью то, что некоторые клубы тратят астрономические суммы во время трансферных окон, приобретая игроков.