Хавбек «Челси» Кенеди, оскорбивший китайский народ, вернулся в Лондон

Полузащитник «Челси» Роберт Кенеди, который на своей странице в «Инстаграме» резко высказался в отношении Китая и высмеял сотрудника службы безопасности, уснувшего на рабочем месте, вернулся в Лондон. Руководство английского клуба отчислило футболиста, который больше не принимает участия в азиатском турне. Об этом сообщает Sky Sports.
Ранее руководство «Челси» на своём официальном сайте принесло извинения за высказывания 21-летнего футболиста, отметив, что Кенеди будет сделан выговор. Сам Роберт также извинился, признав, что его выказывания были неуместны.
«Челси» извинился перед китайцами за оскорбительные сообщения Кенеди в соцсетях