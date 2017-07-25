Неймар попросил у «ПСЖ» гарантий выполнения оговорённых условий

Судьба нападающего «Барселоны» Неймара в испанском гранде продолжает оставаться неясной. Как сообщает Radio Monte Carlo, футболист сборной Бразилии, в услугах которого заинтересован «ПСЖ», попросил у французского клуба гарантий относительно ранее оговорённых условий. Это касается выплаты трансферной компенсации, составляющей € 222 млн, зарплаты игрока, а также премиальных. В окружении Неймара опасаются нарушить каноны финансового фэйр-плей и иметь проблемы с УЕФА. Поэтому Неймар попросил у парижан гарантий относительно соответствующего финансового состояния клуба.
Ранее сообщалось, что футболисты и руководство каталонского клуба прилагают немало усилий к тому, чтобы удержать Неймара от перехода в «ПСЖ», который, по сообщениям СМИ, предлагает ему зарплату в размере € 30 млн в год.